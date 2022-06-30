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Житель столицы Башкирии показал, как выглядит новая «антисанкционная Гранта»

Житель столицы Башкирии показал, как выглядит новая «антисанкционная Гранта»

12:01, 30 июн 2022

Уфимский блогер Игорь Пузин рассказал и показал, как выглядит «Лада Гранта», которую собирают из отечественных комплектующих.



Из-за проблем с логистикой и доставкой запчастей, «Автоваз» решил на некоторое время открыть производство автомобилей, которые собирают лишь из отечественных запчастей. Из-за этого в некоторых моделях машин пропала антиблокировочная система и подушки безопасности. Не так давно такие автомобили поступили в продажу в Уфе. Уфимский блогер Игорь Пузин изучил одну из «антисанкционных Грант».

- Это новая «Лада Гранта Classic». Собрана она только из российских комплектующих. В глаза бросается руль от «Приоры». Под капотом у нас восьмиклапанный мотор. Там, где мы привыкли видеть АБС, ее нет. Есть вакуумный усилитель тормозов и сзади стоит распределитель тормозных усилий, - объясняет блогер.


Также мужчина отметил, что даже в этой комплектации автомобиля есть центральный замок. Купить такой автомобиль от 700 до 800 тысяч рублей. Конечная стоимость зависит от конкретного автосалона.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Игорь Пузин
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