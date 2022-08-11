В Башкирии, из-за опасного вируса, ограничили ввоз кур и свиней

14:11, 11 авг 2022

Россельхознадзор сообщил, что в Башкирии ввели ограничения на ввоз кур и свиней. Это связано с риском распространения опасных заболеваний.



На территориях Татарстана, Вологодской, Калининградской и Костромской областей зарегистрированы случаи африканской чумы свиней. Поэтому из этих регионов ввозить свиней и свиноводческую продукцию нельзя.



Во Франции же ухудшилась эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу. В связи с этим из департамента Манш временно запрещен экспорт кур, куриных яиц, мяса птицы и готовой мясной продукции.

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