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В одном из районов Уфы установили 117 уличных светильников

В одном из районов Уфы установили 117 уличных светильников

09:59, 02 апр 2023

Руководство Калининского района г. Уфа установило 117 новых фонарей на 7 улицах в н.п. Елкибаево, Карпово, а также Федоровка. Информацию об этом распространил на своей личной страничке в соцсетях мэр города Р. Мавлиев.



- Мы не будем на этом останавливаться. Продолжим работу в соответствии с планом. Освещение на улицах остается одной из актуальных проблем в отдаленных районах", - написал градоначальник.

Михаил Замурагин, руководитель администрации Калининского района, отметил, что с 2020 г. на подведомственной ему территории установлено свыше четырехсот светоточек. В ходе встреч с местными жителями согласовали другие улицы, где будет установлено освещение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com // Михаил Замурагин
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