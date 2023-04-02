В одном из районов Уфы установили 117 уличных светильников
09:59, 02 апр 2023
Руководство Калининского района г. Уфа установило 117 новых фонарей на 7 улицах в н.п. Елкибаево, Карпово, а также Федоровка. Информацию об этом распространил на своей личной страничке в соцсетях мэр города Р. Мавлиев.
- Мы не будем на этом останавливаться. Продолжим работу в соответствии с планом. Освещение на улицах остается одной из актуальных проблем в отдаленных районах", - написал градоначальник.
Михаил Замурагин, руководитель администрации Калининского района, отметил, что с 2020 г. на подведомственной ему территории установлено свыше четырехсот светоточек. В ходе встреч с местными жителями согласовали другие улицы, где будет установлено освещение.
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com // Михаил Замурагин
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