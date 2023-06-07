Сидр, который убил десятки человек в России, поставлялся в Башкирию

16:23, 07 июн 2023

Стало известно, что на территорию Республики Башкортостан поставлялся на разлив напиток «Мистер Сидр», от которого в РФ отравившись скончались несколько десятков человек.







Об этом сообщило Минторговли Башкирии, ссылаясь на Росалкогольрегулирование.



Ведомство предостерегает от приобретения и употребления алкогольного напитка под наименованием "Сидр", который продается в пластиковых бутылках.





В начале недели в нескольких регионах страны десятки людей отравились после употребления поддельного алкоголя, напитка "Мистер Сидр", произведенного в Самаре. По данным на среду, 7 июня, от отравления им погибло 32 россиянина. Наибольшее количество смертей зафиксировали в Ульяновской области - двадцать. Свыше 60 человек попали в больницы. Правоохранительные органы начали изымать суррогат из магазинов по всей России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УМВД по Ульяновской области