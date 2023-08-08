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Житель Башкирии чуть не накормил ребенка мясом, кишащим личинками мух

Житель Башкирии чуть не накормил ребенка мясом, кишащим личинками мух

10:14, 08 авг 2023

Житель Салавата приобрел в одном из магазинов сети «Ярмарка» уже приготовленного цыпленка табака. Однако к его ужасу, продукт оказался не только испорченным — мясо буквально кишело опарышами. После того, как фотографии этого «деликатеса» были размещены в социальных сетях, Роспотребнадзор Республики Башкортостан не заставил себя долго ждать и пришел с проверкой в магазин.

По информации, полученной от пресс-центра указанного ведомства, покупатель все же успел отведать небольшую порцию мяса. К счастью, он вовремя заметил в блюде личинки, прежде чем предложить курицу своему ребенку.

«Специалистами было проведено выездное обследование места продажи. В ходе проверки было установлено, что указанная продукция не была представлена на прилавках — администрация магазина изъяла с реализации всю партию товара. Тем не менее, ООО „Весна“ получила предостережение о нарушении обязательных норм санитарного законодательства», — сообщили представители пресс-центра Роспотребнадзора Республики Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават
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