Житель Башкирии чуть не накормил ребенка мясом, кишащим личинками мух

10:14, 08 авг 2023

Житель Салавата приобрел в одном из магазинов сети «Ярмарка» уже приготовленного цыпленка табака. Однако к его ужасу, продукт оказался не только испорченным — мясо буквально кишело опарышами. После того, как фотографии этого «деликатеса» были размещены в социальных сетях, Роспотребнадзор Республики Башкортостан не заставил себя долго ждать и пришел с проверкой в магазин.

По информации, полученной от пресс-центра указанного ведомства, покупатель все же успел отведать небольшую порцию мяса. К счастью, он вовремя заметил в блюде личинки, прежде чем предложить курицу своему ребенку.

«Специалистами было проведено выездное обследование места продажи. В ходе проверки было установлено, что указанная продукция не была представлена на прилавках — администрация магазина изъяла с реализации всю партию товара. Тем не менее, ООО „Весна“ получила предостережение о нарушении обязательных норм санитарного законодательства», — сообщили представители пресс-центра Роспотребнадзора Республики Башкортостан.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети