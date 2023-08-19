В Башкирии вновь повысилась стоимость топлива

11:13, 19 авг 2023

Летом в Башкирии наблюдается увеличение стоимости бензина уже в девятый раз. Сегодня в субботу, 19 августа, на топливных станциях Уфы произошло очередное обновление цен.

Эти изменения коснулись заправочных пунктов, принадлежащих компании «Башнефть». Теперь за литр бензина АИ-92 необходимо заплатить 48,65 рублей вместо предыдущих 48,15 рублей. Цена на АИ-92 ATUM поднялась с 48,95 рублей до 49,45 рублей. АИ-95 ATUM теперь стоит 52,55 рублей вместо прежних 52,15 рублей. Касательно бензина АИ-100, его цена выросла до 62,15 рублей за литр, в сравнении с предыдущими 61,65 рублей. Напомним, что последний рост цен зафиксирован 8 августа.

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Фото: freepik