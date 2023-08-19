Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

В Башкирии вновь повысилась стоимость топлива

В Башкирии вновь повысилась стоимость топлива

11:13, 19 авг 2023

Летом в Башкирии наблюдается увеличение стоимости бензина уже в девятый раз. Сегодня в субботу, 19 августа, на топливных станциях Уфы произошло очередное обновление цен.

Эти изменения коснулись заправочных пунктов, принадлежащих компании «Башнефть». Теперь за литр бензина АИ-92 необходимо заплатить 48,65 рублей вместо предыдущих 48,15 рублей. Цена на АИ-92 ATUM поднялась с 48,95 рублей до 49,45 рублей. АИ-95 ATUM теперь стоит 52,55 рублей вместо прежних 52,15 рублей. Касательно бензина АИ-100, его цена выросла до 62,15 рублей за литр, в сравнении с предыдущими 61,65 рублей. Напомним, что последний рост цен зафиксирован 8 августа.

В Башкирии в 2 раза подорожали некоторые продукты

Читайте также:

В Башкирии в 2 раза подорожали некоторые продукты

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: ufa1.ru
Фото: freepik
Теги: топливо цены башнефть
Читайте также

В Башкирии вновь повысилась стоимость бензина
Потребитель в Башкирии
В Башкирии вновь повысилась стоимость бензина
В Башкирии подорожал бензин
Экономика в Башкирии
В Башкирии подорожал бензин
В Башкирии за неделю выросла цена дизтоплива
Экономика в Башкирии
В Башкирии за неделю выросла цена дизтоплива
В Башкирии бензин вновь бьет рекорды стоимости
Экономика в Башкирии
В Башкирии бензин вновь бьет рекорды стоимости


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok