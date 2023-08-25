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В Башкирии в 10-й раз за лето повысились цены на бензин

В Башкирии в 10-й раз за лето повысились цены на бензин

10:04, 25 авг 2023

В Башкирии цены на бензин вновь подскочили – это уже десятое повышение за последние 3 месяца. Новые тарифы были обновлены на заправках компании "Башнефть" сегодня в пятницу, 25 августа.

Предыдущее повышение стоимости топлива было зафиксировано 19 августа. В сравнении с предыдущей неделей, новые цены на бензин следующие:

- Бензин марки АИ-92 теперь стоит 48,8 рубля вместо предыдущих 48,65 рубля. Стоит отметить, что два месяца назад цена на данный вид топлива была 48,05 рубля после ряда повышений;
- АИ-92 ATUM подорожал до 49,6 рубля с предыдущих 49,45 рубля;
- АИ-95 ATUM теперь оценивается в 52,65 рубля, в сравнении с предыдущими 52,55 рублями. Стоимость данного вида топлива в апреле составляла 45,75 рубля;
- Бензин марки АИ-100 подорожал до 62,65 рубля с предыдущих 62,15 рубля.

Сеть заправок "Irbis" также отметилась ростом стоимости топлива. В сравнении с концом июня, сейчас цены на топливо на их заправках выглядят следующим образом:

- АИ-92 – 49,99 рубля вместо предыдущих 47,49 рубля;
- АИ-92 XTRim – 50,99 рубля вместо предыдущих 48,49 рубля;
- АИ-95 XTRim – 57,99 рубля вместо предыдущих 52,49 рубля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: цены бензин башнефть
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