В Башкирии на АЗС «Башнефти» подорожало дизельное топливо
11:14, 05 сен 2023
В Башкирии на заправочных станциях «Башнефти» зафиксировано ещё одно подорожание топлива — это уже тринадцатое повышение стоимости за последние 4 месяца. На сей раз рост цен коснулся дизельного топлива, которое подорожало на 50 копеек за один литр.
Теперь стоимость литра дизельного топлива, начиная с сегодняшнего дня, составляет 59 рублей 30 копеек. При этом цены на остальные виды топлива остались неизменным: литр бензина АИ-100-К5 доступен для автолюбителей по цене 63,15 рубля, atum-95 продается по 52,95 рубля за литр, АИ-92-К5 стоит 48,80 рубля за литр, а atum-92 предлагается по цене 49,90 рубля за литр.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik