В России пиво станет дороже на 15%: названы причины

11:46, 14 мар 2024

Волна удорожания продукции прокатилась по производственным цехам крупнейших пивоваренных компаний России. С 1 апреля планируется повышение отпускных цен на 15% в среднем по отрасли.

Нынешнее подорожание станет уже вторым за последние шесть месяцев. Сами производители отмечают плановый характер корректировки ценовой политики, ссылаясь на ряд объективных факторов.

По информации "Фонтанка.ру", нагрузка легла на звенья упаковочной цепочки. Стекло для бутылок прибавило 8% в цене, а привычные жестяные банки взлетели сразу на 22%. Логистические расходы не отстали, увеличившись на 40% по сравнению с прошлым годом.

Однако главным катализатором роста издержек стали нововведения в законодательстве, вступившие в силу в 2024 году. Речь идет об акцизах на пиво, где ставка выросла с 25 до 26 рублей за литр пенного напитка. К тому же отныне в России введена обязательная маркировка пивной продукции во всех видах тары.

Автор: Вадим Рудаков