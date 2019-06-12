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Здание Госцирка в Уфе взяли на госохрану

Добавлено: 12.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Здание Госцирка в Уфе взяли на госохрану

Башкультнаследие утвердило предмет охраны памятника истории и культуры регионального значения — здания Госцирка на проспекте Октября, 73 в Уфе. Приказ ведомства, подписанный 22 апреля, опубликован на официальном правовом портале республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Предметом охраны является как само здание и его местоположение, так и его композиционная значимость в структуре окружающего природного и культурного ландшафта: здание является частью планировочного решения проспекта Октября 1960-1980-х годов, отмечается в приказе. На госохрану взяты также габариты и силуэт цирка, сложная форма крыши, оформление фасадов, пространственно-планировочная структура интерьеров, а кроме того, элементы монументального искусства и декоративная живопись: восемь барельефов («Солнце и поединок с медведем», «Танцующие девушки», «Факелоносец», «Колхозница», «Кураист», «Акробатка на лошади и дельфин», «Жонглерша на колесе и пудель», «Дрессировщица тигров и львов»), майолики «Девушка в башкирском наряде», «Батыр», «Батыр на коне», «Лучники», Два фрагмента природного пейзажа».

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Здание цирка закрыто с 2017 года решением суда — прокуратура установила, что продолжение эксплуатации здания 1968 года постройки небезопасно из-за начавшегося процесса разрушения купола. Средств на финансирование капремонта здания пока не найдено.

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