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Надежда Бабкина выступит с концертом в Стерлитамаке

Добавлено: 15.06.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Стерлитамакский район
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Надежда Бабкина выступит с концертом в Стерлитамаке

16 июня в 18 часов на площади перед Городским дворцом культуры Стерлитамака пройдёт бесплатный концерт с участием Надежды Бабкиной, сообщает сайт Newsbash.ru.

Народная артистка России также проведёт мастер-классы для местных творческих коллективов, студентов и преподавателей музыкальных колледжей, школ искусств и просто ценителей народной песенной культуры.

В Башкирии выступит Надежда Бабкина

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В Башкирии выступит Надежда Бабкина
Мероприятия пройдут в рамках Всероссийского фестиваль-марафона «Песни России». В рамках фестиваля Надежда Бабкина посетит десять городов Башкортостана.

Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, на одной сцене с Надеждой Бабкиной выступят городские творческие коллективы, которые работают в жанре народной музыки. Это ансамбли «Юрактау», «Ашкадарские узоры», «Марьяна», «Калёда», «Сарби», «Тавах», «Родные напевы» и «Ашкадар».

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