Надежда Бабкина выступит с концертом в Стерлитамаке

16 июня в 18 часов на площади перед Городским дворцом культуры Стерлитамака пройдёт бесплатный концерт с участием Надежды Бабкиной, сообщает сайт Newsbash.ru.





Народная артистка России также проведёт мастер-классы для местных творческих коллективов, студентов и преподавателей музыкальных колледжей, школ искусств и просто ценителей народной песенной культуры.

Мероприятия пройдут в рамках Всероссийского фестиваль-марафона «Песни России». В рамках фестиваля Надежда Бабкина посетит десять городов Башкортостана.Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, на одной сцене с Надеждой Бабкиной выступят городские творческие коллективы, которые работают в жанре народной музыки. Это ансамбли «Юрактау», «Ашкадарские узоры», «Марьяна», «Калёда», «Сарби», «Тавах», «Родные напевы» и «Ашкадар».