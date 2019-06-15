Надежда Бабкина выступит с концертом в Стерлитамаке
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16 июня в 18 часов на площади перед Городским дворцом культуры Стерлитамака пройдёт бесплатный концерт с участием Надежды Бабкиной, сообщает сайт Newsbash.ru.
Народная артистка России также проведёт мастер-классы для местных творческих коллективов, студентов и преподавателей музыкальных колледжей, школ искусств и просто ценителей народной песенной культуры.
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Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, на одной сцене с Надеждой Бабкиной выступят городские творческие коллективы, которые работают в жанре народной музыки. Это ансамбли «Юрактау», «Ашкадарские узоры», «Марьяна», «Калёда», «Сарби», «Тавах», «Родные напевы» и «Ашкадар».
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