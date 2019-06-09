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В Башкирии выступит Надежда Бабкина

Добавлено: 09.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии выступит Надежда Бабкина

Надежда Бабкина проедется по Башкирии с фестивалем-марафоном «Песни России». Сегодня, 9 июня, народная артистка прилетела в республику, сообщает сайт Newsbash.ru.

С 10 по 19 июня профессиональные коллективы и исполнители порадуют жителей Благовещенска, Бирск, Белебея, Салавата, Мелеуза, Стерлитамака, Белорецка, Сибая и Учалов. А 12 июня, в день города, коллективы выступят в Уфе на фестивале искусств «Сердце Евразии». Также 12 и 16 июня в Уфе и Стерлитамаке Надежда Бабкина даст мастер-классы.

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— Я прилетела с хорошим настроением в Уфу, готовилась в течение года. Понимала, что в республике большие юбилейные события. Мне хотелось побывать здесь, потому что я не была здесь сто лет... Дорогих жителей Башкортостана я приглашаю на все мероприятия, мы обязательно посетим районы республики, у нас уже составлен план, и мы будем рады встрече с вами, — сказала Бабкина.

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