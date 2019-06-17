В Стерлитамаке пожилой мужчина упал в обморок на концерте Надежды Бабкиной

Накануне в Башкирии на концерте Надежды Бабкиной произошло ЧП. Местному жителю срочно понадобилась помощь врачей. Мужчина упал в обморок, сообщает сайт Newsbash.ru.





Всю неделю Надежда Бабкина ездит по Башкирии со своим фестивалем "Песни России". Тур по республике она начала в Благовещенске, после этого Бабкина со своим ансамблем выступила на площадке международного фестиваля "Сердце Евразии". 16 июня народная артистка выступала в Стерлитамаке.

По задумке марафона Надежда Бабкина вместе с коллегами в каждом городе проводит мастер-класс для всех желающих днем, а вечером выступает перед жителями города. В Стерлитамаке она встретилась с представителями творческих коллективов города в здании СГТКО, а вечером переместилась на сцену перед Городским дворцом культуры.Жители города пришли на площадку задолго до ее выступления, чтобы занять места поближе к сцене. Очевидцы говорят: в основном это были пенсионеры. Выход Бабкиной был назначен на 18:00, но артистка вышла со значительным опозданием. В это время один из пожилых зрителей в первых рядах внезапно потерял сознание и упал на асфальт.

К счастью, рядом с площадкой дежурила карета скорой медицинской помощи. Неравнодушные жители дотащили мужчину до медиков на руках и передали его врачам. Спустя некоторое время медицинские специалисты привели его в чувство. После тщательного осмотра врачи приняли решение о госпитализации горожанина в больницу.