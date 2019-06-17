В Стерлитамаке пожилой мужчина упал в обморок на концерте Надежды Бабкиной
Накануне в Башкирии на концерте Надежды Бабкиной произошло ЧП. Местному жителю срочно понадобилась помощь врачей. Мужчина упал в обморок, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всю неделю Надежда Бабкина ездит по Башкирии со своим фестивалем "Песни России". Тур по республике она начала в Благовещенске, после этого Бабкина со своим ансамблем выступила на площадке международного фестиваля "Сердце Евразии". 16 июня народная артистка выступала в Стерлитамаке.
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К счастью, рядом с площадкой дежурила карета скорой медицинской помощи. Неравнодушные жители дотащили мужчину до медиков на руках и передали его врачам. Спустя некоторое время медицинские специалисты привели его в чувство. После тщательного осмотра врачи приняли решение о госпитализации горожанина в больницу.