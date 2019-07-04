В Башкирии к 2024 году появятся 20 модельных муниципальных библиотек
В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» национального проекта «Культура» до 2024 года в Башкортостане запланировано создание 20 библиотек нового поколения, сообщает сайт Newsbash.ru.
В настоящее время объявлен конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году по мероприятию ««Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации». От Республики Башкортостан до 18 июля 2019 года планируют подать заявки три муниципальные библиотеки, а именно сельские библиотеки – Староянтузовская сельская библиотека-филиал №3 из Дюртюлинского района, Сельская библиотека-филиал №29 с. Петровское Ишимбайского района, и Кандринская сельская библиотека из Туймазинского района.
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Основными целями создания модельных библиотек являются: модернизация деятельности муниципальных библиотек и внедрение в них эффективных моделей управления, направленных на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания.
На базе модельных библиотек будет обеспечен доступ пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.
Муниципальная библиотека будет оснащена высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будет обеспечен доступ к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека». Также будет организована работа дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов, будет обеспечено регулярное проведение культурно-просветительских, социально-значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею.
Проект по созданию модельных библиотек на базе муниципальных библиотек поможет в формировании нового облика библиотек – представит региональную библиотеку как площадку с современными информационными услугами и возможностями для интеллектуального досуга.
Напомним, что в 2018 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по 12 направлениям, на развитие которых будут выделяться средства в приоритетном порядке. Одно из них – культура. Речь идет, в том числе, о модернизации, укреплении материально-технической базы сельских библиотек.