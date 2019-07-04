В Башкирии к 2024 году появятся 20 модельных муниципальных библиотек

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» национального проекта «Культура» до 2024 года в Башкортостане запланировано создание 20 библиотек нового поколения, сообщает сайт Newsbash.ru.





В настоящее время объявлен конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году по мероприятию ««Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации». От Республики Башкортостан до 18 июля 2019 года планируют подать заявки три муниципальные библиотеки, а именно сельские библиотеки – Староянтузовская сельская библиотека-филиал №3 из Дюртюлинского района, Сельская библиотека-филиал №29 с. Петровское Ишимбайского района, и Кандринская сельская библиотека из Туймазинского района.

Напомним, что в 2018 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по 12 направлениям, на развитие которых будут выделяться средства в приоритетном порядке. Одно из них – культура. Речь идет, в том числе, о модернизации, укреплении материально-технической базы сельских библиотек.