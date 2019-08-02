В уфимском доме-музее Аксакова начала работу текстильная выставка «Тропинка в лето»
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Дать новую жизнь старым тканям, создать куклу, заглянуть в бабушкин сундук и вспомнить народные рукоделия. Мемориальный дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова приглашает на текстильную выставку «Тропинка в лето», сообщает сайт Newsbash.ru.
Как традиционное крестьянское творчество превращается в современное искусство?
Ирина Клеменко, руководитель клуба рукоделия «Светелка»:
«Есть масса публикаций о том, как важно развивать мелкую моторику и молодым, и пожилым. Кроме того, это приятно».Работы, представленные в экспозиции, являются призерами российских фестивалей. Лоскутное шитье, ткачество, народная кукла – это уже авторская интерпретация народных рукоделий. И все-таки бережное отношение к традиции – основной принцип творчества студии «Кускар».Именно поэтому выставки текстиля устраиваются в Доме Аксакова почти каждый год.
Стелла Маркова, руководитель студии художественного текстиля «Кускар»:
«Дом располагает к домашнему уюту. А текстиль также связан с бытом, воспоминаниями, рукоделиями наших предков. Поэтому в Аксаковском музее это все хорошо смотрится».Постоянная экспозиция музея рассказывает о дворянском быте. Текстильная выставка отражает крестьянские традиции. В мире Аксакова две культуры уживаются органично.
Галина Иванова, старший научный сотрудник мемориального Дома-музея С.Т. Аксакова:
«То, что делается для украшения дома и семьи, то, что мать семейства вкладывает в это, – все это связано с аксаковскими традициями».Выставка открыта до 1 сентября.
Автор: Татьяна Краснова
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