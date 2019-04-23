В музее Бирска состоится открытие выставки посвященной Великой Отечественной войне
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24 апреля в выставочном зале Бирского исторического музея состоится открытие выставки – «В борьбе против нацизма мы были вместе».
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Выставка продлится до 13 мая 2019 года.
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