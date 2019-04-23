Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В музее Бирска состоится открытие выставки посвященной Великой Отечественной войне

В музее Бирска состоится открытие выставки посвященной Великой Отечественной войне

Добавлено: 23.04.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Бирский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В музее Бирска состоится открытие выставки посвященной Великой Отечественной войне

24 апреля в выставочном зале Бирского исторического музея состоится открытие выставки – «В борьбе против нацизма мы были вместе». 

Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие

Читайте также:

Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие
На выставке представлены материалы из фондов ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» г. Москва. Данный проект осуществлялся совместно с бывшими республиками Советского Союза,он призван показать многонациональный характер великой Победы, а так же вклад каждой Советской республики в Победу в Великой Отечественной войне. Организация выставки стала возможной благодаря Республиканскому музею Боевой Славы. 

Выставка продлится до 13 мая 2019 года.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества
Общество
В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества
В Бирске прошел второй этап III Всероссийского студенческого фестиваля «Река времени»
Образование
В Бирске прошел второй этап III Всероссийского студенческого фестиваля «Река времени»
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
Общество
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
В Бирске прошел XXI детский фестиваль песни и танца «Апрельские капели-2015»
Общество / Культура
В Бирске прошел XXI детский фестиваль песни и танца «Апрельские капели-2015»
Теркин, кто же он такой?
Это интересно
Теркин, кто же он такой?
«Сколько лет тебе, комиссар?»
Общество / Культура
«Сколько лет тебе, комиссар?»
В честь 70-летия Победы Башкирия выделит на пособия ветеранам 6 млн. рублей
Экономика
В честь 70-летия Победы Башкирия выделит на пособия ветеранам 6 млн. рублей
Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие
Общество / Это интересно
Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: