В музее Бирска состоится открытие выставки посвященной Великой Отечественной войне

24 апреля в выставочном зале Бирского исторического музея состоится открытие выставки – «В борьбе против нацизма мы были вместе».



На выставке представлены материалы из фондов ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» г. Москва. Данный проект осуществлялся совместно с бывшими республиками Советского Союза,он призван показать многонациональный характер великой Победы, а так же вклад каждой Советской республики в Победу в Великой Отечественной войне. Организация выставки стала возможной благодаря Республиканскому музею Боевой Славы.Выставка продлится до 13 мая 2019 года.