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В Башкирии объявили о старте вокального конкурса "Поющая деревня"

Добавлено: 03.09.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии объявили о старте вокального конкурса "Поющая деревня"

В Башкортостане стартует Республиканский конкурс вокального творчества среди сельских поселений «Поющая деревня!». Новое творческое состязание начнется в октябре 2019 года и завершится в октябре 2020. Программа конкурса включает: конкурсные прослушивания концертных номеров, творческие лаборатории по итогам прослушиваний, заключительный концерт с участием лучших коллективов и исполнителей, награждение победителей, сообщает сайт Newsbash.ru.

К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные певческие коллективы (вокальные ансамбли народной песни, фольклорной песни, эстрадной песни; семейные ансамбли; мужские вокальные ансамбли и сольные исполнители) сельских населённых пунктов муниципальных районов Республики Башкортостан. Возраст участников не ограничен.

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Мероприятие пройдет в три этапа. Первый этап - отборочный (октябрь – декабрь 2019 г.) – проводится в муниципальных районах республики в форме конкурсных просмотров в сельских населённых пунктах (СДК, СК, СМФК).

Второй этап – районный (февраль - май 2020 г.) – конкурсный просмотр участников прошедших первый этап по отдельному графику (ГДК, РДК, СКЦ и т. д).

Третий этап – республиканский (октябрь 2020г.) – конкурсный просмотр участников прошедших второй этап (направляются на конкурс только Лауреаты 1 степеней).

Гала-концерт пройдет в г.Уфе, где выступят лучшие коллективы и исполнители. Завершится конкурс церемонией награждения победителей.

Организаторы - Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан.

Справки по телефонам: 8 (347) 2896696, 89053554420, 89871034844 – Кондакова Наталья Михайловна, главный специалист по вокально-хоровому жанру Республиканского центра народного творчества.

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