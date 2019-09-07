В Уфе 12 сентября откроется выставка художников по горячей эмали
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Всероссийская выставка горячей эмали на тему «Мифы и легенды народов мира» откроется в Уфе 12 сентября на базе Уфимской художественной галереи, сообщает сайт Newsbash.ru.
В экспозиции выставки будут представлены произведения ведущих художников-эмальеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Омска, Петрозаводска, Суздаля, Калуги, Ярославля, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Геленджика, отражающие в мифопоэтическом ключе темы праздников, мифов, сказок, преданий, легенд и их главных символов; верования народов и их представления о бытие и вечности, о добре и зле, о мире людей и животных.
Открытие в 17 часов. Выставка продлится до 20 октября 2019 года.
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