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Айнура Биргалина избрали Председателем-муфтием Духовного управления мусульман Башкирии

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Айнура Биргалина избрали Председателем-муфтием Духовного управления мусульман Башкирии

16 октября 2019 года в г. Уфе прошел очередной VIII отчетно-перевыборный съезд управления.


В его работе приняли участие 152 делегата-представителя мусульманского духовенства из всех районов и городов республики, а так же заместители муфтия, члены президиума ДУМ РБ, руководители учебных заведений, сообщает портал dumrb.ru.

Участники съезда обсудили ряд актуальных вопросов деятельности и перспектив развития Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Основным вопросом повестки дня было утверждение управления. Согласно решению пленума ДУМ РБ прошедшего 17 сентября в г. Уфа, на этот пост был выдвинут единый кандидат в лице исполняющего обязанности председателя ДУМ РБ Айнура Биргалина.
Съезд большинством голосов избрал Айнура Биргалина на пост Председателя-муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. После выборов муфтия делегаты проголосовали за принятие изменений в уставе. Согласно новой редакции устава, предполагается расширение полномочий духовенства на местах, создание механизмов представительства мнения мусульман в ходе определения стратегии и практических деятельности духовного управления. Расширены функции Президиума ДУМ РБ. Создаётся Совет улемов и Совет аксакалов ДУМ РБ.

Согласно Уставу ДУМ РБ, председатель Духовного управления избирается на пять лет.
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Источник: proural.info
Фото: dumrb.ru
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