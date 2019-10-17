Радий Хабиров объявил, что вручит личный приз за лучший башкирский танец

Глава Башкирии Радий Хабиров посмотрел видео, где Загир Зайнетдинов исполнил башкирский национальный танец на Красной площади в Москве, и решил организовать небольшой конкурс, о чем и сообщил на своей странице в соцсети.





«Давайте так: за самый красивый башкирский танец за пределами республики или внутри нее, но с гостем из-за пределов Башкирии - вручу через пару месяцев свой личный приз», — написал Хабиров.

«Наши ребята взяли моду танцевать в узнаваемых местах страны и мира. Мне почему-то кажется, что они совсем никому не мешают. Наоборот, люди радуются и фотографируют их», — пишет руководитель региона на своей странице.

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Фото: ruscivilization.ru

Также он отметил, что очевидцам башкирские танцы очень нравятся.Для принятия участия в конкурсе необходимо отправить ссылку на свое видео Радию Хабирову.