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Радий Хабиров объявил, что вручит личный приз за лучший башкирский танец

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Культура
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Радий Хабиров объявил, что вручит личный приз за лучший башкирский танец

Глава Башкирии Радий Хабиров посмотрел видео, где Загир Зайнетдинов исполнил башкирский национальный танец на Красной площади в Москве, и решил организовать небольшой конкурс, о чем и сообщил на своей странице в соцсети.


«Давайте так: за самый красивый башкирский танец за пределами республики или внутри нее, но с гостем из-за пределов Башкирии - вручу через пару месяцев свой личный приз», — написал Хабиров.

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Также он отметил, что очевидцам башкирские танцы очень нравятся.
«Наши ребята взяли моду танцевать в узнаваемых местах страны и мира. Мне почему-то кажется, что они совсем никому не мешают. Наоборот, люди радуются и фотографируют их», — пишет руководитель региона на своей странице.
Для принятия участия в конкурсе необходимо отправить ссылку на свое видео Радию Хабирову.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ruscivilization.ru
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