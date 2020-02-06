Уроженка Салавата Азалия Гайнетдинова выступила на шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия-1»

В вокальном проекте «Ну-ка, все вместе!» показала свои способности уроженка Салавата. Азалия Гайнетдинова поразила своим вокалом жюри масштабного проекта на канале «Россия-1». Девушка поделилась своими эмоциями от выступления.







Азалия исполнила кавер на популярную песню «Деспасито». В рамках проекта в жюри сидит не пять и даже не десять человек, а целых 100. Девушка рассказала, что от такого выступления в 1,5 минуты перед жюри в 100 человек и без права на ошибку до сих пор по телу бегут мурашки.



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Ещё один талантливый парень из Башкирии участвовал в данном проекте. Эрик Ахметов дошёл до финала конкурса, но пока неизвестно удастся ли юному вокалисту получить первый приз. А выступление Азалии можно будет посмотреть уже в это воскресенье на канале «Россия-1».