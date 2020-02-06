Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Уроженка Салавата Азалия Гайнетдинова выступила на шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия-1»

Уроженка Салавата Азалия Гайнетдинова выступила на шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия-1»

Добавлено: 06.02.20
Просмотров: 65
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Уроженка Салавата Азалия Гайнетдинова выступила на шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия-1»

В вокальном проекте «Ну-ка, все вместе!» показала свои способности уроженка Салавата. Азалия Гайнетдинова поразила своим вокалом жюри масштабного проекта на канале «Россия-1». Девушка поделилась своими эмоциями от выступления.

Азалия исполнила кавер на популярную песню «Деспасито». В рамках проекта в жюри сидит не пять и даже не десять человек, а целых 100. Девушка рассказала, что от такого выступления в 1,5 минуты перед жюри в 100 человек и без права на ошибку до сих пор по телу бегут мурашки.

Ещё один талантливый парень из Башкирии участвовал в данном проекте. Эрик Ахметов дошёл до финала конкурса, но пока неизвестно удастся ли юному вокалисту получить первый приз. А выступление Азалии можно будет посмотреть уже в это воскресенье на канале «Россия-1».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Видео: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Проект «Лучше всех» в Уфе провел детский кастинг
Общество
Проект «Лучше всех» в Уфе провел детский кастинг
На двух федеральных каналах снимут ток-шоу про кассира Луизу Хайруллину
Происшествия
На двух федеральных каналах снимут ток-шоу про кассира Луизу Хайруллину
Танцор из Уфы Тагир Гиндуллин прошел в следующий этап шоу «Танцы» на ТНТ
Культура
Танцор из Уфы Тагир Гиндуллин прошел в следующий этап шоу «Танцы» на ТНТ
Жительница Уфы выступила в шоу "Танцы" на ТНТ в костюме курицы
Культура
Жительница Уфы выступила в шоу "Танцы" на ТНТ в костюме курицы
В Татышлинском районе преобразится площадь
Общество
В Татышлинском районе преобразится площадь
Рушана Валиева из села Толбазы прошла этап прослушивания в шоу «Голос»
Культура
Рушана Валиева из села Толбазы прошла этап прослушивания в шоу «Голос»
Уфимка Альзира Загидулина, в рамках танцевального флешмоба, станцевала на крыше движущегося автомобиля
Общество
Уфимка Альзира Загидулина, в рамках танцевального флешмоба, станцевала на крыше движущегося автомобиля
Студентка БашГУ Эльвира Карамышева вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия – 2019»
Культура
Студентка БашГУ Эльвира Карамышева вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия – 2019»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: