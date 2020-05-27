В Бакалинском районе началось строительство парка

Бакалинский район | 27 май 2020 | 12:00

По воспоминаниям старожилов на этом месте в с. Бакалы всего несколько десятков лет назад засевались поля, возделывались зерновые культуры. Затем здесь началось активное индивидуальное жилищное строительство и стремительными темпами начал разрастаться микрорайон Западный.







Современные учреждения образования, торговли, добротные дома, трудолюбивые, радеющие за малую родину люди… А вскоре эта территория получит новую жизнь, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь началось строительство парка. Проект очень масштабный, будет реализовываться поэтапно в течение нескольких лет.



В 2019 году в социальных сетях был проведен опрос, в администрации района прошло заседание общественной комиссии по отбору наиболее важного объекта для благоустройства. Из 5 предложенных общественных территорий бакалинцы и члены комиссии выбрали 2 объекта, один из которых парк в Западном микрорайоне. И вот в мае, после необходимых технических согласований и подготовки проектно-сметной документации на пустыре закипела работа.

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Источник: администрация Бакалинского района

Фото: администрация Бакалинского района

По результатам аукциона определилась подрядная организация, работу выполняет предприятие ИП Харисова А.Р. Запланированные объемы на 2020 год – укладка бордюров, асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек и урн. На объекте ежедневно работает порядка 20 человек, предстоит уложить бордюры протяженностью более 2 км, подготовить основание и заасфальтировать дорожки общей площадью свыше 3000 кв.метров. Согласно контракту срок завершения работ по первому этапу – сентябрь 2020 года, но строители планируют сдать объект с опережением. В 2021 и в последующие годы будет продолжение. Надеемся, что результат порадует жителей и гостей района, и в будущем парк будет мощной досуговой «точкой притяжения».