В Бакалинском районе началось строительство парка
Бакалинский район | 27 май 2020 | 12:00
По воспоминаниям старожилов на этом месте в с. Бакалы всего несколько десятков лет назад засевались поля, возделывались зерновые культуры. Затем здесь началось активное индивидуальное жилищное строительство и стремительными темпами начал разрастаться микрорайон Западный.
Современные учреждения образования, торговли, добротные дома, трудолюбивые, радеющие за малую родину люди… А вскоре эта территория получит новую жизнь, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь началось строительство парка. Проект очень масштабный, будет реализовываться поэтапно в течение нескольких лет.
В 2019 году в социальных сетях был проведен опрос, в администрации района прошло заседание общественной комиссии по отбору наиболее важного объекта для благоустройства. Из 5 предложенных общественных территорий бакалинцы и члены комиссии выбрали 2 объекта, один из которых парк в Западном микрорайоне. И вот в мае, после необходимых технических согласований и подготовки проектно-сметной документации на пустыре закипела работа.