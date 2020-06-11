Фестиваль граффити проходит в Уфе
Уфа | 11 июн 2020 | 17:56
В преддверии празднования Дня медицинского работника и Дня России во всех районах Уфы были начаты работы в рамках Фестиваля граффити. Уличные художники рисуют на стенах зданий современных героев: врачей, ученых, волонтеров, соцработников, курьеров и других, а также тематическую линейку, посвященную российскому триколору.
В частности, в Октябрьском районе Уфы уже завершились работы над созданием граффити в честь медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Изображение на площади порядка 75 квадратных метров и надпись «Спасибо за ваш труд» появились на фасаде здания Городской клинической больницы № 21. Художники трудились под лучами прожектора в течение нескольких дней.
В скором времени появится изображение высотой в 23 метра и с подписью «Спасибо нашим докторам» на фасаде здания Республиканского кожно-венерологического диспансера № 1 в Ленинском районе Уфы. Автором граффити является Павел Дорофеев. Завершить работы он планирует ко Дню медицинского работника.
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Кроме этого, в Кировском районе Уфы облик арт-объекта «Я люблю Уфу» на площади двух фонтанов заиграл красками российского триколора.