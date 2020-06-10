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В Уфе появится кинотеатр под открытым небом

В Уфе появится кинотеатр под открытым небом

Уфа | 10 июн 2020 | 10:25

Заместитель Главы администрации Уфы по гуманитарным вопросам Алина Сулейманова сообщила об открытии в столице автокинотеатра.



Радостной новостью чиновница поделилась в социальных сетях. Известно, что кинотеатр под открытым небом расположится в парке имени Мажита Гафури, со стороны улицы Рихарда Зорге. Вместимость – 54 автомобиля. Однако в секрете остается дата открытия. Но Алина Сулейманова заверила, что произойдет это совсем скоро. Стоит отметить, уфимцы позитивно отнеслись к новости.

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— Ладно, расскажу вам кое-что интересное. Мы работаем над открытием автокинотеатра в Уфе! На 54 автомобиля. Это наш ответ ковиду. Уфимское лето все равно состоится! И пати разные. Скоро открытие, — написала Алина Сулейманова.
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Источник: proural.info
Фото: zg66.ru

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