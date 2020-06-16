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Башкирия выиграла президентский грант на сумму более шести миллионов рублей

Башкирия выиграла президентский грант на сумму более шести миллионов рублей

| 16 июн 2020 | 14:43

16 июня Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях сообщение о том, что республика выиграла второй конкурс 2020 года по Поддержке проектов в области культуры и искусства.



Более шести миллионов рублей – такая сумма президентского гранта – пойдут на создание музейной экспозиции, посвящённой полярнику Валериану Альбанову и другим его коллегам. Как сообщил Глава региона, решено собрать сотню предметов экспозиции, провести 50 обучающих встреч со школьниками и студентами. В дальнейшем планируется открытие музея.

— Так много сыновей и дочерей нашей республики прославили нашу страну на весь мир! И так мало о них известно, к сожалению. Я уже рассказывал вам о легендарном штурмане Альбанове, который стал прототипом главного героя «Двух капитанов» Каверина. Мне всегда обидно, когда мы забываем о таких людях. Но вот сегодня – отличная новость. Мы выиграли грант Президента России на создание музейной экспозиции, посвящённой легендарному полярнику-первооткрывателю Валериану Альбанову и всем полярникам из Башкирии, — сказал Радий Хабиров.

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Источник: proural.info
Фото: newsbash.ru | соцсети

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