В Башкирии пройдет республиканский праздник «Кумысфест»

| 09 июл 2020 | 18:45

Жителей Башкортостана приглашают принять участие в Республиканском празднике «Кумысфест». Мероприятие, направленное на этнокультурное развитие, впервые проводится в онлайн-формате.







К участию в конкурсе приглашаются кумысоделы. Для этого необходимо подготовить и прислать до 27 июля 2020 г. видеозапись (видеоролик) презентации кумыса и его производства. Обязательное условие - оно должно быть записано в своей местности. Все конкурсные работы будут размещены в специальном плейлисте на официальном Ютуб-канале учреждения (https://www.youtube.com/channel/UC06YuzgtBUkxWUayp3bnhqg/). Оценивать работы будет компетентное жюри из числа специалистов в области кумысоделия. Призеры удостоятся дипломами и подарками Дома дружбы народов Республики Башкортостан.









Проект нацелен на пропаганду и популяризацию национальных обычаев и традиций башкирского народа по приготовлению кумыса, на сохранение и развитие исконно башкирского промысла. Задачами является развитие традиционной отрасли продуктивного коневодства и кумысоделия, увеличение объемов производства, приобщение к истокам традиционной башкирской культуры, обмен опытом производства кумыса и продвижение бренда «Башкирский кумыс».Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Республики Башкортостан, ГБУ «Дом дружбы народов Республики Башкортостан», Администрация муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и этногруппа «Аргымак» (по гранту Министерства молодежи Российской Федерации «Kumis fest (Кумыс фест)»).В заявке на участие в Республиканском празднике «Кумысфест» должен быть указан городской округ или муниципальный район, регион, ФИО участника(ов), контактный номер телефона и адрес электронной почты, а также название видеоролика.Материалы принимаются на адрес электронной почты ddnrb-info@mail.ru.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам:



276-62-75 – методист организационно-методического отдела Дом дружбы народов РБ Ильсюяр Рамзисовна;



8-987-037-78-69 – главный специалист БИКЦ им.М.Гареева Гузель Расимовна.





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Фото: culture.bashkortostan.ru