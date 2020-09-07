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В Уфу на открытие танцевального центра «PROТАНЦЫ» приедет хореограф Мигель

В Уфу на открытие танцевального центра «PROТАНЦЫ» приедет хореограф Мигель

Уфа | 07 сен 2020 | 16:12

В Уфу приедет известный хореограф Мигель, чтобы в эту среду, 9 сентября, открыть танцевальный центр «PROТАНЦЫ», в которой пройдут бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.



— Мигель представит новую образовательную программу, цель которой поиск и поощрение новых талантов, а также внедрение новых стандартов качества безопасного процесса обучения. Задачи новых стандартов программы — предоставления возможностей всем танцовщикам, вне зависимости от возраста и уровня подготовки, достигать больших результатов, при этом делать это осознанно и гармонично со своим физическим и психологическим здоровьем, — отметили в пресс-службе.


Куратором программы обучения в Уфе стала Кристина Тутина, про которую в пресс-службе рассказали, что она участвовала в шоу «ТАНЦЫ» и является «одной из сильнейших представительниц направления popping в России».


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Источник: ufa1.ru
Фото: tambov.sm-news.ru

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