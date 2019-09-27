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На кастинге шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ в Казани выступят три танцовщика из Уфы

Добавлено: 27.09.19
Просмотров: 36
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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На кастинге шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ в Казани выступят три танцовщика из Уфы

Завтра, 28 сентября, на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «ТАНЦЫ». И снова есть за кого болеть! На кастинг в Казань отправились сразу три танцовщика из Уфы. Все трое - хореографы танцевального центра «PROТАНЦЫ Уфа», сообщает сайт Newsbash.ru.


25-летняя Ксения Максимова (Ksu Max) будет открывать выпуск танцем в стиле дэнсхолл:

Cупруги из Уфы Илья и Альмира Дорн выступят в шоу «Танцы» на ТНТ

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– На кастинге в Казани я представлю номер в стиле Dancehall Queen’s Style. За всю историю проекта этот стиль еще никто не представлял, я буду первой. Я занимаюсь этим направлением уже около 8 лет, и вхожу в состав уфимской танцевальной команды FRG crew, вошедшей в ТОП-10 мировых dancehall-команд в 2017 году, а в 2018 году нас признали лучшей командой на мировом чемпионате по дэнсхоллу во Франции. Надеюсь, что смогу достойно представить Уфу и в шоу «ТАНЦЫ».

23-летний Илья Шумилов представит на суд жюри авторскую хореографию:
– На кастинг шоу «ТАНЦЫ» я отправился впервые. Для меня это отличный способ заявить о себе. В детстве я серьезно занимался эстрадными танцами, а потом открыл для себя направление хип-хоп. Хип-хопом живу и по сей день и преподаю этот стиль. В субботнем эфире шоу «ТАНЦЫ» зрители увидят мою авторскую хореографию, которая, надеюсь, придется им по душе.

28-летний Антон Богданов также выступит с авторской хореографией:

– Непосредственно телевизионный кастинг я проходил впервые. Ранее я пытался пройти предкастинг целых четыре раза, и вот с пятого у меня наконец-то получилось!
На проект я отправился с четко поставленной целью. Принимать участие ради участия – это не для меня. Победить и заявить о себе как о лучшем танцоре – основная моя задача.
Я танцую уже около 15 лет, 4 из которых преподаю. И мне это безумно нравится! Я с уверенностью могу себя назвать универсальным танцовщиком несмотря на то, что есть какие-то стили, которые я еще не освоил. Их ведь немереное количество! Все знать и уметь в этом мире невозможно. Однако я стараюсь развиваться многогранно.
Как уфимцы будут удивлять членов жюри, узнаем в субботу, 28 сентября, в 21:00 на ТНТ.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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