Cупруги из Уфы Илья и Альмира Дорн выступят в шоу «Танцы» на ТНТ
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24 августа на ТНТ стартует новый сезон шоу «ТАНЦЫ». Наставники проекта не изменились – как и в прошлом сезоне, проводить отбор участников будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Бессменной ведущей шоу остается наша землячка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, покровительница всех танцовщиков страны – Ляйсан Утяшева, сообщает сайт Newsbash.ru.
Спустя 2 года Илья решил попробовать впечатлить наставников, взяв с собой супругу Альмиру.
Как сообщили в пресс-службе ТНТ УФА, более 2 тысяч желающих прислали свои заявки на участие в 6 сезоне проекта, и лишь самые талантливые из них смогут станцевать перед наставниками. В числе счастливчиков – супруги из Уфы Илья и Альмира Дорн.Илья уже штурмовал сцену шоу «ТАНЦЫ» в 2017 году, однако дошел лишь до этапа отборов. И даже тот факт, что он является двоюродным братом известного певца Ивана Дорна, не помог ему попасть в основной состав участников.
Спустя 2 года Илья решил попробовать впечатлить наставников, взяв с собой супругу Альмиру.
- Танцевать будучи мужем и женой - очень удобно, но только не в нашем случае, - признается Альмира Дорн. – Для меня это было настоящим испытанием, и я пошла на это только потому, что Илья безумно талантлив! Однако знаменитая фамилия нам мешает – люди сначала представляют Ивана, потом смотрят на Илью, и только после этого оценивают меня. И, тем не менее, «ТАНЦЫ» - классный проект, который подарил мне огромное удовольствие уже от одного пребывания в нем. Любой страх и любые сомнения исчезают, когда чувствуешь мощную поддержку зрителей. В первую очередь с ними мы хотели поделиться своим творчеством.
Напомним, что за всю историю шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ до финальной стадии шоу – этапа концертов - дошла только одна уфимка. Это Алёна Гуменная, она выбыла из первого сезона проекта за шаг до полуфинала. В этом сезоне мы увидим юных учеников Алены – она поставила танец для детского выпуска шоу «ТАНЦЫ», который выйдет в эфир ТНТ 1 сентября.
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