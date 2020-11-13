В Башкирии скончался председатель союза кинематографистов республики Фарит Габитов

| 13 ноя 2020 | 09:48

Накануне, 12 ноября, в Уфе на 83 году своей жизни скончался председатель союза кинематографистов Башкирии Фарит Габитов. Печальную новость сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры. Известно, что мужчина скончался после продолжительной болезни.







«Министерство культуры РБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким покойного. Его называли аксакалом башкирского кинематографа. Это тяжелая утрата и для отрасли в целом, и лично для тех, кто знал его как верного товарища, наставника, бесконечно преданного своему делу профессионала», — заявили в ведомстве.



Семье Фарита Габитова приносят соболезнования и вспоминают усопшего как легендарного человека.

«Дорогие мои, полтора часа назад скончался наш любимейший Фарит Фатихович Габитов. Председатель Союза кинематографистов Башкортостана...Эпоха. Глыба. Учитель...», —поделилась Зухра Буракаева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фарит Габитов родился 20 апреля 1937 году в деревне Азналкино Белорецкого района. Он успел за свою карьеру поработать воспитателем, журналистом, чиновником. В сентябре 1990 года Фарит Габитов переводится на должность заместителя генерального директора «Башкиновидеообъединения». С 2008 года работал секретарем Союза кинематографистов РБ, в 2014 году занял пост руководителя.