В Башкирии скончался председатель союза кинематографистов республики Фарит Габитов
| 13 ноя 2020 | 09:48
Накануне, 12 ноября, в Уфе на 83 году своей жизни скончался председатель союза кинематографистов Башкирии Фарит Габитов. Печальную новость сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры. Известно, что мужчина скончался после продолжительной болезни.
«Министерство культуры РБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким покойного. Его называли аксакалом башкирского кинематографа. Это тяжелая утрата и для отрасли в целом, и лично для тех, кто знал его как верного товарища, наставника, бесконечно преданного своему делу профессионала», — заявили в ведомстве.
Семье Фарита Габитова приносят соболезнования и вспоминают усопшего как легендарного человека.
«Дорогие мои, полтора часа назад скончался наш любимейший Фарит Фатихович Габитов. Председатель Союза кинематографистов Башкортостана...Эпоха. Глыба. Учитель...», —поделилась Зухра Буракаева.
Фарит Габитов родился 20 апреля 1937 году в деревне Азналкино Белорецкого района. Он успел за свою карьеру поработать воспитателем, журналистом, чиновником. В сентябре 1990 года Фарит Габитов переводится на должность заместителя генерального директора «Башкиновидеообъединения». С 2008 года работал секретарем Союза кинематографистов РБ, в 2014 году занял пост руководителя.