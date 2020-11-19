В Уфе отреставрируют памятник Салавату Юлаеву

Уфа | 19 ноя 2020 | 17:56

В Уфе на берегу реки Белой уже 53 года стоит памятник национальному герою республики Салавату Юлаеву. Он является самой крупной конной статуей в стране. Уникальность памятника заключается в том, что при весе чугуна в 40 тонн, есть всего три опорные точки.







Несмотря на то, что скульптура – это визитная карточка республики, ее привели ненадлежащее состояние. В связи этим весной 2020 года администрация города была оштрафована на 200 тысяч рублей. После чего Башкультнаследие выдало разрешение на реконструкцию памятника.

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Фото: newsbash.ru

Как сообщили в мэрии города, проект ремонтных работ будет готов лишь к концу 2020 года. Планируется укрепить каркас статуи, укрепить детали и воссоздать недостающие. Поверхность металла будет обработана против разрушения. Кроме того, будут проведены исследования оснований и грунтов и фундамента.