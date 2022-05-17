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Элвин Грей дал концерт в исправительной колонии в столице Башкирии

Элвин Грей дал концерт в исправительной колонии в столице Башкирии

13:56, 17 май 2022

Певец из Уфы Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, провел концерт в уфимской исправительной колонии №3. Как сообщает пресс-служба УФСИН по РБ, подобное мероприятие в учреждении состоялось впервые.

Сам исполнитель так же в первый раз выступал в местах лишения свободы. Концертная программа длилась на протяжении двух часов – певец исполнил свои хиты, полюбившиеся его слушателям. 

«Мы являемся давними поклонниками творчества Элвина Грея. Слушаем его песни на всех языках. Сегодня позвонил жене и сказал, что в колонии будет концерт, она даже не поверила. Я очень благодарен администрации учреждения за данное мероприятие. Надеюсь, что он приедет к нам еще раз», – рассказал осужденный Алексей Антипин.


На концерт пришло более 500 зрителей. Пресс-служба УФСИН по республике отмечает, что такие масштабные мероприятия в учреждении проходят не часто.

«Идея выступить в местах лишения свободы возникла уже давно. Уверен, что концерт сегодня получился: и мы – артисты, и зрители получили позитивные эмоции», – поделился своими впечатлениями Элвин Грей.
 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба УФСИН
Теги: Уфа
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