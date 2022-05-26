Шевчук заявил о прекращении выступлений в России

09:57, 26 май 2022

Концертная деятельность рок-группы ДДТ в России будет прекращена. Денежные средства за билеты будут возвращены, сообщил Юрий Шевчук в эфире «Первого радио».







Лидер рок-группы ДДТ сообщил о прекращении концертной деятельности в России. Информацию о том, что денежные средтсва за купленные билеты могут не вернуть Юрий Шевчук назвал неправдой.



- В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь, - заявил Юрий Шевчук в эфире радиопрограммы.





Напомним, что 18 мая во время концерта в Уфе Юрий Шевчук высказал свое мнение на тему Родины. Уже после выступления к музыканту пришли сотрудники правоохранительных органов и составили в отношении Шевчука протокол за дискредитацию ВС России. В пресс-службе МВД Mkset сообщили, что причиной тому послужили провокационные высказывания.



Позже Юрий Шевчук сообщил, что на основании 51-й статьи Конституции РФ не стал давать показания. Сам концерт, по словам музыканта, прошел прекрасно. А кто и как музыканта называет ему «безразлично».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram