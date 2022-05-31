В Башкирии открыли памятник Хании Фархи

14:46, 31 май 2022

В Республике Башкортостан в день рождения артистки Ханиии Фархи открылся памятник.







На родине известной певицы Хании Фархи (в девичестве Биктагирова) в Татышлинском районе в торжественной обстановке открыли памятник в ее честь. Установили его рядом со зданием Центра детского творчества. В этот день народной артистке Башкортостана и Татарстана исполнилось бы 62 года.



Хания Фархи завоевала сердца многих людей своим талантом, красотой и искренностью. В ее репертуаре – более трехсот песен. 57-летняя звезда эстрады умерла в родной деревне из-за проблем с сердцем. Похоронена на Ново-Татарском кладбище в городе Казань.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram