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В Башкирии открыли памятник Хании Фархи

В Башкирии открыли памятник Хании Фархи

14:46, 31 май 2022

В Республике Башкортостан в день рождения артистки Ханиии Фархи открылся памятник.

На родине известной певицы Хании Фархи (в девичестве Биктагирова) в Татышлинском районе в торжественной обстановке открыли памятник в ее честь. Установили его рядом со зданием Центра детского творчества. В этот день народной артистке Башкортостана и Татарстана исполнилось бы 62 года.

Хания Фархи завоевала сердца многих людей своим талантом, красотой и искренностью. В ее репертуаре – более трехсот песен. 57-летняя звезда эстрады умерла в родной деревне из-за проблем с сердцем. Похоронена на Ново-Татарском кладбище в городе Казань.

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Теги: Татышлинский район
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