В Татышлинском районе Башкирии демонтировали памятник Хание Фархи

09:12, 16 ноя 2022

На родине Хании Фархи в Татышлинском районе Башкирии убрали ее памятник. Об этом в соцсетях сообщила сестра певицы Фируза Ибатуллина. По ее словам, монумент исчезнет с постамента временно.







Дело в том, что принято решение облагородить территорию вокруг памятника. Уже выделены средства на благоустройство. Планируется провести освещение, облицевать тротуар плиткой, установить подставки для цветов. К 30 мая 2023 года, ко дню рождения Хании Фархи, отлитый из бронзы образ легендарной певицы вернут на место.



Напомним, памятник был открыт весной этого года. Автором стал скульптор Халит Галиуллин. На его установку были выделены средства из бюджета районной администрации, а также собрали пожертвования местных предпринимателей и жителей.

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