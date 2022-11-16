Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Татышлинском районе Башкирии демонтировали памятник Хание Фархи

В Татышлинском районе Башкирии демонтировали памятник Хание Фархи

09:12, 16 ноя 2022

На родине Хании Фархи в Татышлинском районе Башкирии убрали ее памятник. Об этом в соцсетях сообщила сестра певицы Фируза Ибатуллина. По ее словам, монумент исчезнет с постамента временно.



Дело в том, что принято решение облагородить территорию вокруг памятника. Уже выделены средства на благоустройство. Планируется провести освещение, облицевать тротуар плиткой, установить подставки для цветов. К 30 мая 2023 года, ко дню рождения Хании Фархи, отлитый из бронзы образ легендарной певицы вернут на место.

Напомним, памятник был открыт весной этого года. Автором стал скульптор Халит Галиуллин. На его установку были выделены средства из бюджета районной администрации, а также собрали пожертвования местных предпринимателей и жителей.

Читайте также:

В Башкирии памятник известной артистке вызвал негативную реакцию жителей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Татышлинский район
Читайте также

В Башкирии открыли памятник Хании Фархи
Культура в Башкирии
В Башкирии открыли памятник Хании Фархи
«Раздражает»: сестра Фархи высказалась о скандальном памятнике певице в Башкирии
Культура в Башкирии
«Раздражает»: сестра Фархи высказалась о скандальном памятнике певице в Башкирии
Житель Башкирии потребовал увековечить память певицы Кудашевой
Культура в Башкирии
Житель Башкирии потребовал увековечить память певицы Кудашевой
В Башкирии памятник известной артистке вызвал негативную реакцию жителей
Культура в Башкирии
В Башкирии памятник известной артистке вызвал негативную реакцию жителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: