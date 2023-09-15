Фанаты певицы Хании Фархи обсуждают инициативу о запрете исполнения ее песен

10:06, 15 сен 2023

Фанаты ушедшей из жизни в 2017 году популярной певицы Хании Фархи бурно обсуждают вопрос о запрете другим артистам исполнять ее хиты и транслировать их по радио. Инициатором данной идеи стала главный редактор радиостанции «Тәртип» Ризаля Исмагилова. Ее точка зрения заключается в том, что слушатели радио должны слушать оригинальные композиции, а «песня должна остаться с ее «хозяином». Тем не менее, Ризаля Исмагилова считает допустимым исполнение песен Хании Фархи другими артистами на различных мероприятиях.

В группе, посвященной памяти Хании Фархи в социальной сети пользователи выразили свое мнение относительно данной инициативы. Одни сомневаются в ее целесообразности, пишут «Правда ли это?», в то время как другие полностью поддерживают предложение и считают его правильным.

Хания Фархи скоропостижно ушла из жизни в возрасте 57 лет. Ее музыкальное наследие включает в себя такие хиты, как «Вернусь еще в Альдермыш», «Скучаю по тебе, Пестрецы», «Обижаешься, так обижайся», «Не говори, что забудется», и множество других композиций. Весной прошлого года был открыт памятник певице в селе Верхние Татышлы Татышлинского района Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный