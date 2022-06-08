«Раздражает»: сестра Фархи высказалась о скандальном памятнике певице в Башкирии

16:46, 08 июн 2022

Сестра башкирской певицы Фируза Ибатуллина ответила на негативные комментарии пользователей соцсетей о памятнике Хание Фархи, установленном ранее в Татышлинском районе. По словам женщины, монумент очень нравится не только ей самой, но и всем местным жителям.







"Он мне очень нравится. Почему мы должны быть недовольны?! Будто сама Хания апа вернулась. <…> Пожалуйста, не пишите негатив, я от него очень устала. Плохие комментарии меня беспокоят, мне больно такое читать. Из Татарстана тоже пишут, человек своими глазами не видел памятник, а тоже высказывается, это меня раздражает. Вчера шла с работы — у памятника очень много людей, сегодня с утра уже пришли, все с любовью смотрят, любуются. Каждый приходит с цветами. Поток людей не иссякает <...> Критикующие не все понимают. Ямочка на подбородке, зубы… Все сделано правильно. Скульптор Халит абый ведь татарин, как же он не знает Ханию апа! Его работы стоят в очень престижных локациях, это не просто какой-то самодеятельный скульптор, — передает слова Ибатуллиной издание Татар-Информ.





Также женщина встала на защиту автора памятника Халита Галиуллина. По её мнению, скульптор сумел все сделать правильно, сохранив при этом особенности внешности певицы. Отметим, что ранее памятники авторства Халита Галиуллина ранее уже неоднократно подвергались критике.



В завершении Фируза Ибатуллина обратилась к пользователям с просьбой «не писать негатив», отметив при этом, что ей больно читать беспокоящие её негативные комментарии.

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