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Фанаты Шатунова хотят, чтобы их кумиру присвоили звание "Народный апртист"

Фанаты Шатунова хотят, чтобы их кумиру присвоили звание "Народный апртист"

20:48, 30 июн 2022

Поклонники Юрия Шатунова приступили к сбору подписей под петицией о присвоении звезде звания «Народного артиста»



Фанаты скончавшегося от сердечного приступа бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выступили с обращением к соответствующим органам о посмертном награждении певца. Была создана петиция о присвоении исполнителю звания «Народный артист». С этой просьбой поклонники обратились лично к Владимиру Путину.

«Его песни звучали абсолютно везде. Как говорил сам Юрий, он не популярен. Популярность — это на время. Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь – загадка», — отмечается в опубликованной петиции.

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