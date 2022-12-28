В Башкирии создали Совет по вопросам развития культуры и искусства

14:02, 28 дек 2022

В Башкирии создан Совет по вопросам развития культуры и искусства. Указ о его создании, подписанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован официальном портале правовой информации региона.







Совет возглавил глава республики, его заместителем выступит замруководителя администрации руководителя региона по внутренней политике Урал Кильсенбаев, секретарь образованного органа – министр культуры Башкирии Амина Шафикова.





В состав Совета вошли около 70 известных культурных деятелей республики. Среди них скрипач Владимир Спиваков, худрук Башкирсого государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков, скульптор Салават Щербаков (автор памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе. – Ред.), певец Радик Юльякшин (известный под псевдонимом Элвин Грей), художник-карикатурист Камиль Бузыкаев .



Первое заседание Совета запланировано на эту пятницу – 30 декабря.

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