Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

В Башкирии создали Совет по вопросам развития культуры и искусства

В Башкирии создали Совет по вопросам развития культуры и искусства

14:02, 28 дек 2022

В Башкирии создан Совет по вопросам развития культуры и искусства. Указ о его создании, подписанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован официальном портале правовой информации региона.



Совет возглавил глава республики, его заместителем выступит замруководителя администрации руководителя региона по внутренней политике Урал Кильсенбаев, секретарь образованного органа – министр культуры Башкирии Амина Шафикова.


В состав Совета вошли около 70 известных культурных деятелей республики. Среди них скрипач Владимир Спиваков, худрук Башкирсого государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков, скульптор Салават Щербаков (автор памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе. – Ред.), певец Радик Юльякшин (известный под псевдонимом Элвин Грей), художник-карикатурист Камиль Бузыкаев .

Первое заседание Совета запланировано на эту пятницу – 30 декабря.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Аскар Абдразаков назначен худруком Башкирского театра оперы и балета
Культура в Башкирии
Аскар Абдразаков назначен худруком Башкирского театра оперы и балета
Аскар Абдразаков назначен советником Главы Башкортостана по культуре и искусству
Культура в Башкирии
Аскар Абдразаков назначен советником Главы Башкортостана по культуре и искусству
Радик Юльякшин получил почетное звание в Татарстане
Культура в Башкирии
Радик Юльякшин получил почетное звание в Татарстане
Радик Юльякшин назначен советником Главы Башкортостана по вопросам развития культуры и молодежной политики
Персоны в Башкирии
Радик Юльякшин назначен советником Главы Башкортостана по вопросам развития культуры и молодежной политики


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: