Мария Мирова из Башкирии прошла первый этап шоу «Голос. Уже не дети»

11:57, 17 сен 2023

Жительница башкирского города Мелеуза Мария Мирова впечатлила жюри и зрителей своим выступлением в 3-ем выпуске обновленного конкурса-шоу вокалистов «Голос. Уже не дети». В ходе слепых прослушиваний, семнадцатилетняя Мария виртуозно исполнила композицию Егора Сесарева «С тобой».

На этот раз вокальные данные уроженки Башкирии привлекли внимание Полины Гагариной, которая в итоге выбрала Марию в свою команду.

Следует отметить, что это не первое выступление Мировой в подобном проекте. Ранее она была участницей второго сезона «Голос. Дети» и тогда оказалась в команде популярного артиста Димы Билана. Теперь же перед Марией стоит сложная задача — пройти в следующий этап телевизионного шоу под названием поединки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео