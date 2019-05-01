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Жители Белорецка пожаловались на ужасающее состояние инфекционной больницы

Добавлено: 01.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Жители Белорецка пожаловались на ужасающее состояние инфекционной больницы

Жители Белорецка пожаловались на ужасное состояние местной инфекционной больницы. Со слов пожаловавшихся граждан, медицинскому учреждению около 60 лет, и ремонт в здании не проводился длительное время, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«В Белорецке требуется ремонт инфекционной больницы! Обратите пожалуйста внимание на это! Попала сюда с грудным малышом, находиться здесь невозможно и невыносимо не то, что весь курс лечения, а даже несколько часов. Люди работают здесь компетентные и отзывчивые, и каково им здесь работать? Это просто ужас! Главный врач ГБУЗ БЦРКБ провёл ремонт основного здания поликлиники, и все на этом. Вероятно, уже на протяжении века здесь не было ремонта», – жалуется в социальных сетях Алена Максутова.
Жалобу жительницы Белорецка поддержали и другие местные жители. Со слов Алины Фатхилисламовой, она лежала в больнице еще будучи беременной, в 2012 году, ситуация в здании была такая же.
«Сейчас дочери шесть лет», – отмечает она.
«Там еще зимой ужасно дует, что даже пройти по палате невозможно ноги мерзнут. А летом там тьма муравьев», – рассказала новый факт о больнице Анастасия Романова.

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