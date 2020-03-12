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В Нефтекамске из инфекционной больницы сбежала студентка

Добавлено: 12.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске из инфекционной больницы сбежала студентка

В Нефтекамске разыскивают студентку, сбежавшую из местной инфекционной больницы.

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Как стало известно «КП-Уфа», 17-летняя девушка пропала из больницы еще вечером 6 марта. После этого студентку местного колледжа никто так и не видел. Диагноз девушки неизвестен, ровно как и то, где она находится сейчас. В последний раз ее видели в родном Нефтекамске.

По данным собственного источника «Комсомолки», ранее девушка уже неоднократно уходила из дома и состоит на учете соответствующих органов. Из палаты больницы были изъяты личные вещи пропавшей, которые могут помочь установить ее местонахождение.

Источник: www.ufa.kp.ru
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