В Нефтекамске из инфекционной больницы сбежала студентка

Как стало известно «КП-Уфа», 17-летняя девушка пропала из больницы еще вечером 6 марта. После этого студентку местного колледжа никто так и не видел. Диагноз девушки неизвестен, ровно как и то, где она находится сейчас. В последний раз ее видели в родном Нефтекамске.
По данным собственного источника «Комсомолки», ранее девушка уже неоднократно уходила из дома и состоит на учете соответствующих органов. Из палаты больницы были изъяты личные вещи пропавшей, которые могут помочь установить ее местонахождение.