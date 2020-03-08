В Башкирии намерены построить дополнительный корпус инфекционной больницы в Уфе

На днях первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что в Уфе необходимо построить новый корпус инфекционной больницы. Он посетил корпуса больницы и отметил, что она должна иметь максимальную вместимость.







Назаров подчеркнул, что правильным шагом региональных властей было бы пристроить новый корпус к существующему и сделать это, по его словам, можно достаточно быстро.

- Мы хотим ознакомиться с нормативами, провести переговоры с представителями госэкспертизы и оценить проект. Вся инфраструктура и медперсонал здесь есть, - цитирует вице-премьера РБК-Уфа.

- В мире ситуация с коронавирусом развивается по наихудшему сценарию — заболевание охватывает страны, еще недавно не имевшие инфицированных, - приводит слова Назарова РБК-Уфа.

Фото: РБК Уфа

По мнению республиканских властей возведение дополнительного корпуса инфекционной больницы необходимо, в первую очередь, из-за ситуации с коронавирусом.