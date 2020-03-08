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В Башкирии намерены построить дополнительный корпус инфекционной больницы в Уфе

Добавлено: 08.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Башкирии намерены построить дополнительный корпус инфекционной больницы в Уфе

На днях первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что в Уфе необходимо построить новый корпус инфекционной больницы. Он посетил корпуса больницы и отметил, что она должна иметь максимальную вместимость.

Назаров подчеркнул, что правильным шагом региональных властей было бы пристроить новый корпус к существующему и сделать это, по его словам, можно достаточно быстро.

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- Мы хотим ознакомиться с нормативами, провести переговоры с представителями госэкспертизы и оценить проект. Вся инфраструктура и медперсонал здесь есть, - цитирует вице-премьера РБК-Уфа.
По мнению республиканских властей возведение дополнительного корпуса инфекционной больницы необходимо, в первую очередь, из-за ситуации с коронавирусом.
- В мире ситуация с коронавирусом развивается по наихудшему сценарию — заболевание охватывает страны, еще недавно не имевшие инфицированных, - приводит слова Назарова РБК-Уфа.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: РБК Уфа
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