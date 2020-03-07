В Башкирии можно сдать анализы на коронавирус

В Башкирии можно пройти обследование на коронавирус. Ранее взятые у жителей республики пробы отправлялись на исследование в лабораторию Новосибирска, сообщают vesti.ru.





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