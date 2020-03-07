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В Башкирии можно сдать анализы на коронавирус

Добавлено: 07.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии можно сдать анализы на коронавирус

В Башкирии можно пройти обследование на коронавирус. Ранее взятые у жителей республики пробы отправлялись на исследование в лабораторию Новосибирска, сообщают vesti.ru.

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Сейчас реагенты для анализов есть в Уфе. Результаты проверяются дважды. После исследования в Уфе пробы отправляют разработчикам тест-систем.

Испытания проводятся в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.

Как отмечают медики, всех прибывших из Китая обязательно отправляют на обследование и ставят на медицинский учет.

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Источник: www.i-gazeta.com
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