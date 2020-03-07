В Башкирии можно сдать анализы на коронавирус
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В Башкирии можно пройти обследование на коронавирус. Ранее взятые у жителей республики пробы отправлялись на исследование в лабораторию Новосибирска, сообщают vesti.ru.
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Испытания проводятся в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.
Как отмечают медики, всех прибывших из Китая обязательно отправляют на обследование и ставят на медицинский учет.
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Источник:
www.i-gazeta.com
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