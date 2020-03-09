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Башкирия получила реагенты для проведения анализов на коронавирус

Добавлено: 09.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Башкирия получила реагенты для проведения анализов на коронавирус

Ранее пробы, взятые у пациентов, Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии отправлял в лабораторию Новосибирска, теперь наличие необходимых реагентов делает анализ доступным Уфе, сообщает издание РБК-Уфа.

Исследование проводится методом полимеразной цепной реакции, сообщила главный врач центра Анна Казак.

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Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).
На него требуется от шести до восьми часов. «Методы применяются обычные, только на необычных тест-системах», — пояснила она.

Параллельно с анализом в Уфе, его проводят в Новосибирском институте «Вектор», что позволяет повысить достоверность результата. Специалисты в Башкирии исследовали уже более четырехсот образцов биоматериалов, нового опасного заболевания при этом не выявлено.

Источник: ufa.rbc.ru
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