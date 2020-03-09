Башкирия получила реагенты для проведения анализов на коронавирус

Ранее пробы, взятые у пациентов, Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии отправлял в лабораторию Новосибирска, теперь наличие необходимых реагентов делает анализ доступным Уфе, сообщает издание РБК-Уфа.







Исследование проводится методом полимеразной цепной реакции, сообщила главный врач центра Анна Казак.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).

На него требуется от шести до восьми часов. «Методы применяются обычные, только на необычных тест-системах», — пояснила она.Параллельно с анализом в Уфе, его проводят в Новосибирском институте «Вектор», что позволяет повысить достоверность результата. Специалисты в Башкирии исследовали уже более четырехсот образцов биоматериалов, нового опасного заболевания при этом не выявлено.