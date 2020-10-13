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В Башкирии у школьников и студентов начнут брать анализ на ковид

В Башкирии у школьников и студентов начнут брать анализ на ковид

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 15:50

В Башкирии у школьников и студентов начнут брать ПЦР-анализ на коронавирус. Об этом сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак сегодня, 13 октября, на брифинге по борьбе с распространением инфекции.



— Если говорить о тех новостях, которые многие слышат по изучению иммунитета: вчера пришло распоряжение из федеральной службы Роспотребнадзора о том, что у старших школьников, студентов высших учебных заведений будет проводиться скрининговый мониторинг распространения инфекции. Роспотребнадзор совместно с Минздравом и Министерством образования определят образовательные учреждения, в которых проведут этот мониторинг. Их будет десять. Это четыре школы, три учебных заведения среднего образования и три — высшего. В каждом учреждении случайной выборкой выберут десять человек, у которых методом ПЦР исследования на коронавирусную инфекцию, — отметила Казак.

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Источник: ufa1.ru

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