Какое количество кофе будет полезно для сердца

Немецкие ученые говорят о том, что кофе может стать действительно полезным напитком для сердечно-сосудистой системы, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Кофеин влияет на эндотелиальные клетки, которые создают пленку на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Биологический механизм, на котором базируется положительный эффект, обуславливается работой белка p27, осуществляемой под воздействием кофеина».

Последние исследования показали, что регулярно поступление кофе в организм человека положительно влияет на работу митохондрий, а также защищает сосуды и сердце от разнообразных отклонений.Если верить авторам работы, то для достижения данного эффекта человеку необходимо употреблять как минимум четыре чашки кофе в сутки.Научные работники Дюссельдорфского Университета имени Генриха Гейне сообщают:Как сообщает новостной портал Planet Today, блок р27 — это компонент митихондрий, которые есть в клетках сердца и сосудов. Это белковое соединение важно при защите клеточных механизмов, поэтому его работа — это полезный эффект кофе.