Какое количество кофе будет полезно для сердца
Комментарии (0)
Загрузка...
Немецкие ученые говорят о том, что кофе может стать действительно полезным напитком для сердечно-сосудистой системы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Ученые из США установили, как правильно пить кофе
Если верить авторам работы, то для достижения данного эффекта человеку необходимо употреблять как минимум четыре чашки кофе в сутки.
Научные работники Дюссельдорфского Университета имени Генриха Гейне сообщают:
Как сообщает новостной портал Planet Today, блок р27 — это компонент митихондрий, которые есть в клетках сердца и сосудов. Это белковое соединение важно при защите клеточных механизмов, поэтому его работа — это полезный эффект кофе.
«Кофеин влияет на эндотелиальные клетки, которые создают пленку на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Биологический механизм, на котором базируется положительный эффект, обуславливается работой белка p27, осуществляемой под воздействием кофеина».
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Общество / Это интересно
Ученые из США установили, как правильно пить кофе
Общество / Это интересно
Исследование: энергетические напитки никакой энергии организму не дают
Общество / Это интересно
Набор веса – еще один вред пассивного курения
Это интересно
5 основных привычек, которые мешают похудеть
Происшествия
В Сибае директор завода буровых реагентов отрицает обвинения в загрязнении воздуха веществами
Здравоохранение
В Башкирии врачи провели три пересадки сердца
Общество / Это интересно
Ученые: женская память лучше мужской
Общество
Ученые БГУ разработали биоразлагаемый пластик