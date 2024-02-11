Спасение гипотоников: действительно ли кофе — лучшее средство от низкого давления, сколько времени действует одна порция напитка — объяснила кардиолог Ягафарова

В беседе с изданием «АиФ» кардиолог Альфия Ягафарова поделилась мнением о пользе кофе для людей с низким артериальным давлением.

По ее словам, кофе содержит около тысячи полезных для человека веществ, среди которых не только хорошо известный кофеин. В состав этого напитка также входят танины, антиоксиданты, яблочная кислота и другие компоненты. Их точный набор зависит от сорта кофейных зёрен, места выращивания и степени обжарки.

Кофеин же действительно оказывает благоприятное воздействие на людей с пониженным давлением, утверждает Альфия Ягафарова. Уже через 5 минут после того, как человек выпьет чашечку кофе, кофеин начинает улучшать тонус сосудов, активизировать обмен веществ, работу желудка и мозга. Также усиливается дыхание.

Научные исследования показали: оптимальная суточная доза кофеина для человека составляет 200-300 мг. Это эквивалентно одной-двум чашкам напитка. Такая порция кофе поднимает верхнее (систолическое) давление примерно на 8 мм рт.ст., а нижнее (диастолическое) - на 6 мм рт.ст. Действие кофеина при этом сохраняется около 3 часов.

Таким образом, кофе действительно благотворно влияет на самочувствие людей с низким давлением. Кофеин и другие полезные вещества, содержащиеся в этом напитке, помогают гипотоникам почувствовать себя более бодрыми и энергичными.

Автор: Семен Подгорный