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«Не истощайте ресурсы организма»: врач раскрыл секреты правильного употребления кофе без вреда для здоровья. Названо идеальное время для употребления напитка

«Не истощайте ресурсы организма»: врач раскрыл секреты правильного употребления кофе без вреда для здоровья. Названо идеальное время для употребления напитка

16:26, 12 мар 2024

Многие из нас не представляют себе утро без чашечки ароматного кофе. Его бодрящий эффект помогает проснуться, зарядиться энергией и начать день с энтузиазмом. Однако врачи не разделяют нашего оптимизма и предостерегают от этой, казалось бы, безобидной привычки.

Кардиолог Владимир Бекетов в интервью «Аргументы и Факты» раскрыл неожиданную правду об утреннем кофе. Оказывается, вместо зарядки бодрости мы рискуем истощить ресурсы организма и нанести вред нервной системе.

В чем же причина?

Дело в том, что утром в организме происходит естественный всплеск кортизола — «гормона пробуждения», который обеспечивает нам прилив сил и энергии. Дополнительная стимуляция кофеином не только бесполезна, но и может привести к перенапряжению нервной системы.

Когда же можно пить кофе?

Кардиолог рекомендует перенести кофейную паузу на период между завтраком и обедом, ближе к полудню. В это время действие кофеина будет наиболее эффективным и не нанесет вреда организму.

А что насчет кофе натощак?

Специалисты не рекомендуют употреблять кофе на пустой желудок. Это может раздражать слизистую и привести к изжоге и другим проблемам с пищеварением. Лучше всего выпить чашечку кофе через час после еды, когда пища уже переварилась.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье кофе
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