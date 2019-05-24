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В Белебее после визита Хабирова начался ремонт роддома

Добавлено: 24.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Белебеевский район
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В Белебее после визита Хабирова начался ремонт роддома

Роженицам приходилось выезжать в медучреждения ближайших городов и поселков, что доставляло неудобства. Причиной закрытия белебеевской клиники стал некачественный капремонт. ЦРБ отказалась принимать объект в таком виде, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Чтобы довести всё до ума, требовалось 200 миллионов рублей. В октябре прошлого года медучреждение посетил Радий Хабиров. После его визита дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас ремонтные работы идут полным ходом. Особое внимание уделяется комфорту будущих пациенток, а также стерильности родзалов и палат интенсивной терапии.

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