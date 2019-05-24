В Белебее после визита Хабирова начался ремонт роддома
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Роженицам приходилось выезжать в медучреждения ближайших городов и поселков, что доставляло неудобства. Причиной закрытия белебеевской клиники стал некачественный капремонт. ЦРБ отказалась принимать объект в таком виде, сообщает сайт Newsbash.ru.
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